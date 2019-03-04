Филипе Луис может пропустить матч с «Ювентусом» в ЛЧ из-за поврежденияЧемпионат 11:36

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» из-за травмы ноги, сообщается на официальном сайте «матрасников».

Филипе Луис может пропустить матч с «Ювентусом» в ЛЧ из-за повреждения

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