Филипе Луис может пропустить матч ЛЧ с «Юве» из-за травмы ногиSports.ru вчера в 12:14

Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил травму ноги и может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». 33-летний бразилец был заменен после первого тайма матча 26-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:0) из-за повреждения.

Филипе Луис может пропустить матч ЛЧ с «Юве» из-за травмы ноги

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