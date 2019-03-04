Футбол

Филипе Луис может пропустить матч ЛЧ с «Юве» из-за травмы ногиSports.ru вчера в 12:14

Реал Сосьедад — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, 3 марта
Стадион «Аноэта»
Хосеба Сальдуа
3′
Вильян Жозе
Хон Баутиста
26′
30′
Альваро Мората
33′
Альваро Мората
41′
Коке
46′
Филипе Луис
Сантьяго Арьяс
58′
Тома Лемар
Томас Парти
59′
Родриго Эрнандес
62′
Коке
63′
Диего Годин
Давид Сурутуса
Хуанми Хименес
68′
71′
Альваро Мората
Анхель Корреа
Игор Субельдия
Рубен Пардо
75′
Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил травму ноги и может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». 33-летний бразилец был заменен после первого тайма матча 26-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:0) из-за повреждения.
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