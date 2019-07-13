Политика
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»РИА Новости 20:36
Зеленский заключил пари с Филатовым во время рабочей поездки в Днепр. Глава офиса президента Андрей Богдан отметил, что речь идет о качественном ремонте, а не просто о сдаче в эксплуатацию. "Президент сам на КамАЗе будет ехать через мост", - сообщил он.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону
Обновлено вчера в 13:32
Авто
Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus
Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
Обновлено в 22:14
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Баскетбол
Леброн Джеймс не будет менять номер в «Лейкерс»
Обновлено в 22:31
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика
Посольство РФ сообщило, что замминистра внешнеэкономических дел КНДР отправился в Москву
Ранее 7 июня в Пхеньяне состоялись переговоры главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова и министра внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ, в ходе которых они определили сроки и конкретные шаги по реализации договоренностей в сфере торгово-экономического сотрудничества, которые были достигнуты на саммите лидеров России и КНДР во Владивостоке.
Обновлено в 21:10
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере
Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.
Обновлено в 08:14
Политика
Венесуэла заключила соглашение с крупным производителем из России
Контракт с крупным российским промышленным предприятием заключили власти Венесуэлы, заявил вице-президент южноамериканской республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами 12 июля на конференции, посвященной развитию агропромышленности страны.
Обновлено в 22:31
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Общество
Трутнев поручил проверить сообщения о загрязнении бухты Золотой Рог
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проверить информацию о загрязнении бухты Золотой Рог в Приморье и, если факты подтвердятся, принять соответствующие меры.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала
Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Бывшего украинского военного задержали в Луганске
Бывшего украинского военного поймали на территории недействующей военной части в Луганске.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Обновлено в 21:36
Общество
Отельер рассказал о повторно использующихся продуктах на шведских столах в Турции
Айык поспешил заверить, что турецкие отели не выставляют на столы повторно скоропортящиеся продукты, а также оставленную отдыхающими на тарелках пищу, даже если к ней никто не притронулся.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
Появилось видео доставки С-400 в Турцию
Обновлено в 10:23
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество
Югра – в выигрыше
По информации Центра гражданских и социальных инициатив Югры, Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку лидеров по количеству проектов-победителей среди регионов УрФО.
Обновлено в 07:21
Экономика
Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:24
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Общество
Мэрия Владимира выставила счет медучреждениям
Еще один объект медучреждения, использование которого станет платным, – гаражи на ул. Большая Нижегородская, 19.
Обновлено в 02:49
Наука
Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры
Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено вчера в 20:09
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Авто
В России Changan CS35 Plus получит оцинкованный кузов
Обновлено в 10:45