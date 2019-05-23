Политика

Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУКоммерсантъ 13:35

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.
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Почему в ПЦУ раскритиковали томос об автокефалии

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У Филарета открылись глаза на кабальные условия томоса

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