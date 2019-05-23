Политика
Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУКоммерсантъ 13:35
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.
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Хоккей
Блэшилл: США сами выкопали себе яму, дав России повести — 2:0
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги проигранного матча с Россией в четвертьфинале ЧМ-2019.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»
Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Автоспорт
Роналду посетил Гран-при Монако
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил гонку «Формулы-1» в Монако.
Обновлено в 12:32
Авто
Kia раскрыла интерьер нового кроссовера для России
Продажи пока безымянного компактного кроссовера начнутся в 2020 году. Новый кроссовер Kia будет позиционироваться в В-сегменте.
Обновлено в 02:46
Космос
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Предметом дискуссии стали формальные определения планеты и карликовой планеты, принятые XXVI Ассамблеей МАС в августе 2006 года.
Обновлено в 17:04
Общество
Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны
Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Spiegel: Германия летом сменит посла в России
Правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ.
Обновлено в 14:16
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке
Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено в 16:29
Общество
Армия Нильфгаарда обнаружена на съёмках сериала «Ведьмак»
Отмечается, что доспехи армии Нильфгаарда выглядят "немного" неканонично.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено 21 мая в 15:49
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Политика
Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку и едва не погиб
Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Небензя выступил против использования ударных беспилотников
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53