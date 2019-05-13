Филарет заявил о разделении «новой церкви» на УкраинеРИА Новости 03:28

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат". По его словам, из-за крайне редкого общения с предстоятелем "новой церкви" Епифанием Думенко "церковь разделилась".

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Политика Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.

Шоу-бизнес Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.

Шоу-бизнес Ани Лорак отдала дочь бывшему мужу В Stories бывший муж Ани Лорак опубликовал несколько фотографий и видео с дочерью.

Происшествия СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.

Кино Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Общество В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.

Политика В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

Политика Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги "Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Транспорт Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.

Финансы Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5% Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.

Шоу-бизнес Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.

Происшествия Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.

Шоу-бизнес Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой певицы Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.

Политика Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.

Здоровье Врачи рассказали, какими средствами они лечатся Врачи рекомендуют своим пациентам разнообразные лекарства, используют новейшие достижения медицины и прибегают к проверенным народным средствам.

Футбол Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве» Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.

Происшествия «Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100 Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Политика Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.

Общество Депутаты ЗакСа предлагают упростить использование символики Петербурга Петербургские парламентарии Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин предложили упростить правила использования символов города — герба, флага и гимна.