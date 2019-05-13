Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на УкраинеРИА Новости 03:28

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат". По его словам, из-за крайне редкого общения с предстоятелем "новой церкви" Епифанием Думенко "церковь разделилась".
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Епифаний оскандалился более чем дружескими отношениями с пресс-секретарем Филарета

Новостной фронт06:00

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

News.ruвчера в 15:24

В ПЦУ допустили вероятность раскола

Газета.Ruвчера в 18:52

В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола

Lenta.ruвчера в 17:01

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

Телеканал 360°вчера в 16:19

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

РИА Новости03:28

Адепты «новой церкви» на Украине вошли в клинч

ФАНвчера в 14:36
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Происшествия

Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Обновлено в 05:13
Политика

Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского

Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео

Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Ани Лорак отдала дочь бывшему мужу

В Stories бывший муж Ани Лорак опубликовал несколько фотографий и видео с дочерью.
Обновлено в 03:59
Происшествия

СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы

Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Политика

В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов

В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Политика

Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Двое погибли в ДТП на трассе М-7 Волга во Владимирской области

Обновлено в 03:21
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Финансы

Акции Мосбиржи упали в цене на 7,5%

Стоимость достигла 84,78 рубля за штуку Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов сегодня, 13 мая, снизились на 7,5%, до 84,78 рубля за штуку, сообщает сайт биржи.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном

Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд

Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой певицы

Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Сургуте водолаз утонул в бассейне

Обновлено в 04:34
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Врачи рассказали, какими средствами они лечатся

Врачи рекомендуют своим пациентам разнообразные лекарства, используют новейшие достижения медицины и прибегают к проверенным народным средствам.
Обновлено в 04:36
Футбол

Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
Обновлено в 05:48
Происшествия

«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100

Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

IKEA откроет первый магазин в черте Москвы 27 июня

Обновлено в 06:05
Политика

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Общество

Депутаты ЗакСа предлагают упростить использование символики Петербурга

Петербургские парламентарии Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин предложили упростить правила использования символов города — герба, флага и гимна.
Обновлено в 05:44
Общество

ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг

ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
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