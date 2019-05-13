Филарет заявил о разделении «новой церкви» на УкраинеРИА Новости 03:28

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат". По его словам, из-за крайне редкого общения с предстоятелем "новой церкви" Епифанием Думенко "церковь разделилась".

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Происшествия Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.

Общество Суд в Москве признал законным штраф Twitter Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.

Общество Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май» Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса.

Наука Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.

Энергетика Венгрия начала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» Венгрия в тестовом режиме возобновила приём российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Происшествия Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.

Общество ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Экономика Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.

Общество На Дону объявили штормовое предупреждение В чрезвычайном ведомстве отмечают, что из-за непогоды могут быть подтоплены участки низины, повреждены линии электропередач, крыши домов, металлоконструкции.

Шоу-бизнес Роза Сябитова требует от 27-летней дочери Ксении внуков 27-летняя наследница знаменитой телесвахи рассказала, что мать требует от нее внуков, но она пока не готова к такому ответственному шагу.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Авто Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Volkswagen Polo.

Политика Трамп захотел встретиться с Путиным Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.

Экономика Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.