Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на УкраинеRT на русском 03:52
Филарет выразил «стопроцентную уверенность», что «наступит время, когда Киевский патриархат будет признан». При этом Филарет заявил, что из-за его крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием Думенко «церковь разделилась». Ранее СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и Епифанием.
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Общество
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружены и устранены трещины
Обновлено в 10:18
Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании
Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 09:41
Музыка
Шнуров пожелал Лазареву удачи на «Евровидении»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".
Обновлено в 09:06
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Технологии
Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров
Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
Обновлено в 10:42
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Политика
Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22
Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Рестлер умер во время боя в Лондоне
Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
Обновлено в 06:23
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Футбол
Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»
Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Обновлено в 06:20
Хоккей
Россия — Чехия 1:0 (2-й период)
Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии.
Обновлено в 09:17
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Политика
В Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляка.
Обновлено в 09:24
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Экономика
«Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог
Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Обновлено в 08:56
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Наука
Российские ученые первыми в мире получили «2D-золото»
Российский ученые смогли получить квазидвумерный материал на основе золота, который представляет собой "плоскую" структуру.
Обновлено в 10:28
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Здоровье
Ученые разрешили ежедневно выпивать не более 6 чашек кофе
Исследование показало, что шесть чашек кофе в день являются безопасным порогом для здоровья.
Обновлено в 10:10
Музыка
Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»
Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Музыка
Шнуров заявил о роспуске группы «Ленинград»
Обновлено в 09:18