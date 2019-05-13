Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на УкраинеRT на русском 03:52

Филарет выразил «стопроцентную уверенность», что «наступит время, когда Киевский патриархат будет признан». При этом Филарет заявил, что из-за его крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием Думенко «церковь разделилась». Ранее СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и Епифанием.
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Свара раскольников Филарета и Епифания ведет к новой смуте на Украине

ФАН07:23

Епифаний оскандалился более чем дружескими отношениями с пресс-секретарем Филарета

Новостной фронт06:00

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

Телеканал 360°вчера в 16:19

В ПЦУ допустили вероятность раскола

Газета.Ruвчера в 18:52

В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола

Lenta.ruвчера в 17:01

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

РИА Новости03:28

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

News.ruвчера в 15:24
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Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Кино

Названы лауреаты телевизионной премии BAFTA TV

Лучшим комедийным сериалом стал проект "Навеки Салли". Лучшим мини-сериалом эксперты назвали "Патрик Мелроуз".
Обновлено в 07:00
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика

Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США

Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено в 08:38
Игры

Версия Red Dead Redemption 2 для PC точно существует

Предположительно, Red Dead Redemption 2 выйдет на персональных компьютерах одновременно с версией для нового поколения консолей.
Обновлено в 08:12
Экономика

Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году

Средняя зарплата в Москве может вырасти до 120-135 тыс. рублей через пять-шесть лет при положительном развитии экономики столицы.
Обновлено в 07:59
Политика

Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале

Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Общество

В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Наука

Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал

Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Политика

Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Транспорт

В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации

Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Происшествия

СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Политика

Депутаты предлагают праздновать День победы над Японией

Группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 08:13
Авто

Российский авторынок в апреле показал падение

Обновлено в 06:57
Экономика

В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия

Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Политика

Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США

Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Экономика

ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Здоровье

Московские психиатры проведут тренинги для подверженных паническим атакам горожан

Московские психиатры запускают бесплатные тренинги для всех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.
Обновлено в 07:38
Кино

Российский сайт продает билеты на Каннский фестиваль за 15 тысяч евро

Обновлено в 08:48
Политика

Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Обновлено в 08:06
Кино

Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй

Обновлено в 09:09
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Наука

Электрический веер позволил оценить размер объектов в виртуальной реальности

Немецкие инженеры разработали контроллер для VR-шлемов, позволяющий передавать размер и другие характеристики виртуальных объектов.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Технологии

Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры

Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области

В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
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