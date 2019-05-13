Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на УкраинеRT на русском 03:52
Филарет выразил «стопроцентную уверенность», что «наступит время, когда Киевский патриархат будет признан». При этом Филарет заявил, что из-за его крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием Думенко «церковь разделилась». Ранее СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и Епифанием.
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Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Кино
Названы лауреаты телевизионной премии BAFTA TV
Лучшим комедийным сериалом стал проект "Навеки Салли". Лучшим мини-сериалом эксперты назвали "Патрик Мелроуз".
Обновлено в 07:00
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено в 08:38
Игры
Версия Red Dead Redemption 2 для PC точно существует
Предположительно, Red Dead Redemption 2 выйдет на персональных компьютерах одновременно с версией для нового поколения консолей.
Обновлено в 08:12
Экономика
Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году
Средняя зарплата в Москве может вырасти до 120-135 тыс. рублей через пять-шесть лет при положительном развитии экономики столицы.
Обновлено в 07:59
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Наука
Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал
Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Транспорт
В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации
Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Происшествия
СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Политика
Депутаты предлагают праздновать День победы над Японией
Группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 08:13
Авто
Российский авторынок в апреле показал падение
Обновлено в 06:57
Экономика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Здоровье
Московские психиатры проведут тренинги для подверженных паническим атакам горожан
Московские психиатры запускают бесплатные тренинги для всех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Кино
Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй
Обновлено в 09:09
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Наука
Электрический веер позволил оценить размер объектов в виртуальной реальности
Немецкие инженеры разработали контроллер для VR-шлемов, позволяющий передавать размер и другие характеристики виртуальных объектов.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Технологии
Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры
Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области
В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23