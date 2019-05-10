Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КПУкраина.ру 02:58

Руководитель раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что хочет восстановить Украинскую церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в так называемую ПЦУ. Об этом 10 мая сообщил сайт «ТСН»

Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Общество В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Происшествия Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.

Шоу-бизнес Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Футбол Руководство «Локомотива» не может связаться с Денисовым Полузащитник не появлялся на поле с 3 апреля Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что руководство команды не может связаться с игроком Игорем Денисовым, передает ТАСС.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Происшествия В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

Кино Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Политика Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.

Политика Пентагон выделил $1,5 млрд на строительство великой мексиканской стены Глава Пентагона одобрил выделение 1,5 млрд. долларов на постройку стены, отделяющей Мексику от США, 10 мая сообщает газета Известия.

Армия и оружие Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.

Общество МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.

Политика В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР "Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.

Хоккей Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ Сборная России по хоккею обыграла сборную Норвегии в первом матче группового этапа чемпионата мира 2019 года.

Кино Новый дракон может появиться в «Игре престолов» Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.