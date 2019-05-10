Политика

Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КПУкраина.ру 02:58

Руководитель раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что хочет восстановить Украинскую церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в так называемую ПЦУ. Об этом 10 мая сообщил сайт «ТСН»
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Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

РБК04:52

Филарет устроил скандал с главой «новой церкви» Украины

ТК Звездавчера в 23:17

Между главами «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

Газета.Ru04:34

СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и главой ПЦУ

RT на русском03:14

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Известиявчера в 23:43

Конфликт в украинской «новой церкви»: Епифаний не поладил с раскольником Филаретом

Вести.Ru03:59

СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

РИА Новостивчера в 19:32
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Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой

Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.
Обновлено в 10:05
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды

Обновлено в 13:59
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Футбол

Руководство «Локомотива» не может связаться с Денисовым

Полузащитник не появлялся на поле с 3 апреля Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что руководство команды не может связаться с игроком Игорем Денисовым, передает ТАСС.
Обновлено в 17:09
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом

Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:56
Кино

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Общество

Провокационный плакат на 9 Мая взорвал соцсети

Обновлено в 14:43
Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Политика

Пентагон выделил $1,5 млрд на строительство великой мексиканской стены

Глава Пентагона одобрил выделение 1,5 млрд. долларов на постройку стены, отделяющей Мексику от США, 10 мая сообщает газета Известия.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Хоккей

Сборная США проиграла Словакии на старте ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 16:46
Политика

В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР

"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
Обновлено в 10:26
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла сборную Норвегии в первом матче группового этапа чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 12:29
Кино

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено вчера в 13:23
Транспорт

Москва лидирует по числу электробусов в Европе

Москва заняла первое место среди европейских городов по числу электробусов, на линию вышел сотый электробус, заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
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