Политика
Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КПУкраина.ру 02:58
Руководитель раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что хочет восстановить Украинскую церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в так называемую ПЦУ. Об этом 10 мая сообщил сайт «ТСН»
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Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой
Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды
Обновлено в 13:59
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Футбол
Руководство «Локомотива» не может связаться с Денисовым
Полузащитник не появлялся на поле с 3 апреля Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что руководство команды не может связаться с игроком Игорем Денисовым, передает ТАСС.
Обновлено в 17:09
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом
Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:56
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Общество
Провокационный плакат на 9 Мая взорвал соцсети
Обновлено в 14:43
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Политика
Пентагон выделил $1,5 млрд на строительство великой мексиканской стены
Глава Пентагона одобрил выделение 1,5 млрд. долларов на постройку стены, отделяющей Мексику от США, 10 мая сообщает газета Известия.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Хоккей
Сборная США проиграла Словакии на старте ЧМ-2019 по хоккею
Обновлено в 16:46
Политика
В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР
"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
Обновлено в 10:26
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ
Сборная России по хоккею обыграла сборную Норвегии в первом матче группового этапа чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 12:29
Кино
Новый дракон может появиться в «Игре престолов»
Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено вчера в 13:23
Транспорт
Москва лидирует по числу электробусов в Европе
Москва заняла первое место среди европейских городов по числу электробусов, на линию вышел сотый электробус, заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Обновлено в 17:42