Политика
Филарет возмутился неправильным названием «новой церкви» на УкраинеФАН 01:50
Основатель раскольнической религиозной структуры Украинская православная церковь Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил о неправильном наименовании так называемой «новой церкви» на Украине. Филарет считает, что раскольническую структуру необходимо назвать УПЦ.
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Армия и оружие
Жертвами израильской атаки стали четверо сирийских военных
В Израиле утверждают, что атака стала ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формировании с территории арабской республики.
Обновлено в 02:18
Общество
Власти Таганрога объяснили пособие в 47,5 руб. для многодетной матери
Ранее стало известно, что после полученного обращения от многодетной неполной малоимущей семьи управление соцзащиты Таганрога выделило ей пособие в размере 47,5 руб. Лисицкий отметил, что размер субсидии высчитывается по алгоритму, который был определен областным законом.
Обновлено в 03:00
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Авто
Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами
Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
13 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Боливии
19 января не менее 22 человек погибли, более 35 пострадали в результате столкновения двух автобусов в Боливии.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На юге России пресечена деятельность собиравшей деньги для ИГ ячейки
На территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, собиравшей деньги для «Исламского государства»*.
Обновлено в 02:09
Космос
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто
Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Экономика
Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Магнитогорске организована проверка анонимок с угрозами взрывов
В Магнитогорске с самого утра идет проверка по факту появления анонимных сообщений об угрозе взрывов.
Обновлено в 03:00
Политика
Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией
Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В Москве мужчина расстрелял своих похитителей
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске
Воздушная атака израильской авиации по аэропорту Дамаска была отражена в воскресенье системами ПВО Сирии.
Обновлено вчера в 11:34
Экономика
Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты, пишет Ъ
Как заявляют поставщики, проблема заключается в том, что крупные торговые сети получают от них скидки в размере 30–50% от стоимости поставки, а затем перепродают продукты оптом и мелким оптом.
Обновлено в 02:55
Экономика
Одобрено строительство первого участка ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 01:56
Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии
Обновлено в 01:55
Кино
Умер продюсер «Терминатора» и «Рэмбо» Эндрю Вайна
Живший и работавший в США продюсер венгерского происхождения Эндрю Вайна умер в Будапеште в итоге длительной болезни.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
В Балтийское море вошли два эсминца США
Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС "Грейвли" и "Портер".
Обновлено в 02:38
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли
Обновлено в 00:56
Политика
Соловьев восхитился постом Захаровой о Чубайсе
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за оползня на Бурее
В связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея на территории всего Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 85
Жизни 85 человек, по последним данным властей, унес взрыв и последовавший за ним пожар на трубопроводе в мексиканском штате Идальго.
Обновлено вчера в 21:49
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили Lada 2018 года выпуска
Компания «АвтоВАЗ» в январе предлагает специальные условия на автомобили Lada выпуска 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Apple вернула в продажу iPhone SE
Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.
Обновлено вчера в 07:03
Здоровье
Самое популярное физическое упражнение оказалось опасным
Одно из самых популярных физических упражнений — скручивание — оказалось травмоопаснее, чем другие.
Обновлено вчера в 16:48
Финансы
Укреплению рубля помогло российское золото
Банк России 18 января обнародовал данные по динамике запасов инвестиционного золота в международных резервах РФ.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл
Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Марий Эл 20 января.
Обновлено вчера в 08:52