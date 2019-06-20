Политика

Филарет восстановил Киевский патриархатГазета.Ru 10:15

Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата". В то же время "поместный собор" раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) назвал отмену УПЦ КП "неправомерной", передает "Апостроф".
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Филарет отрекся от томоса: что сделают на Украине со взбунтовавшимся старцем

ТВ Центр14:43

Филарет восстановил Киевский патриархат

Газета.Ru10:15

Поместный собор Филарета восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата

Комсомольская правда07:11

Эксперт оценил решение Филарета о восстановлении Киевского патриархата

RT на русском09:43

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

РИА Новости08:34

На соборе у Филарета решили восстановить УПЦ Киевского патриархата

РБК08:49

Собор раскольнического Киевского патриархата не признал постановление о ликвидации УПЦ КП

ТАСС06:37
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Политика

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