Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархатИзвестия вчера в 08:21
Филарета впервые отлучили от церкви в 1997 году, после того как он создал и юридически зарегистрировал Киевский патриархат, который не признается ни одной из автокефальных православных церквей. Ранее в июне Филарет отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ.
Читать в источнике
Оценить154
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 00:07, Вашингтон
Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 01:31
Общество
Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги
Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина от НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет ежемесячно получать пенсию от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) в размере $13 тыс. (около 835 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено вчера в 15:42
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено вчера в 11:55
Космос
Россия начинает новую программу космических исследований
Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Пожизненную пенсию смогут получать участники новой пенсионной системы
Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено вчера в 06:00
Космос
Малый бизнес будет сотрудничать с космическим агентством
Космическая администрация отобрала 363 предложения от предприятий малого бизнеса и исследовательских институтов из 41 штата, которые помогут агентству в подготовке этих миссий, а также поддержат его и в других областях.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ
За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты
Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареями
Американская компания Apple отзывает свои устройства MacBook Pro вследствие технических проблем с батареями.
Обновлено вчера в 18:34
Футбол
Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Красноярцев ожидают теплые, но дождливые выходные
В выходные, 22 и 23 июня, по-прежнему сохранится теплая погода: в субботу до +29, в воскресенье до +26.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено вчера в 09:53
Транспорт
Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве
Общая протяженность нового участка подземки составляет около 12 км. 19 июня сообщалось, что в Москве началось строительство станции "Университет дружбы народов" Коммунарской линии подземки.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено вчера в 10:46
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины
Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено вчера в 05:45
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Немецкие и французские инженеры и ученые создадут небольшой ровер, который отправится в космос в 2024 году вместе с японским зондом MMX для изучения тайн двух самых загадочных лун Солнечной системы, Фобоса и Деймоса.
Обновлено вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»
Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
Обновлено вчера в 14:05