Политика

Филарет восстановил Киевский патриархатГазета.Ru 10:15

Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата". В то же время "поместный собор" раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) назвал отмену УПЦ КП "неправомерной", передает "Апостроф".
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Собор раскольнического Киевского патриархата не признал постановление о ликвидации УПЦ КП

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Комсомольская правда07:11

Филарет восстановил Киевский патриархат

Газета.Ru10:15
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