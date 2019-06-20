Политика
Филарет восстановил Киевский патриархатГазета.Ru 10:15
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата". В то же время "поместный собор" раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) назвал отмену УПЦ КП "неправомерной", передает "Апостроф".
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:57, Вашингтон
Экономика
Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Футбол
Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну
Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.
Обновлено в 10:42
Политика
Путин назвал катастрофой возможную войну США с Ираном
Отношения между США и Ираном обострились после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по ядерной программе.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский: Через пять лет Украина перестанет быть бедной страной
Напомним, что в октябре прошлого года МВФ признал Украину беднейшей страной Европы.
Обновлено в 10:46
Футбол
Докампо вошёл в тренерский штаб «Рубина»
Эдуардо Докампо вошёл в тренерский штаб Романа Шаронова Ранее, с 2012 по 2017 год, испанский специалист являлся тренером-методистом нашей академии.https: / / t.co / wRVgSErEpI pic.twitter.com / QfkHfWO3ms — "Рубин" Казань (@ fcrk) 20 июня 2019 г. Испанец формально займет должность главного тренера клуба из-за отсутствия у Шаронова необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro.
Обновлено в 03:46
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено в 09:14
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд
Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:17
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана
Трамп осудил действия Ирана и назвал их большой ошибкой. "Иран совершил очень большую ошибку", - подчеркнул Трамп.
Обновлено в 10:59
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика
Мэр Риги Турлайс отправлен в отставку
Турлайса избрали мэром Риги 30 мая, после того как бывший градоначальник Нил Ушаков стал депутатом Европарламента.
Обновлено в 10:53
Общество
После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу
От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.
Обновлено в 09:47
Футбол
Футболист ЦСКА: Чалову рановато уезжать в Европу
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал информацию, согласно которой форвард армейцев Фёдор Чалов может уйти в европейский клуб.
Обновлено в 11:00
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Общество
Долг Кержакова по алиментам составил 15 млн рублей
Обновлено в 10:28
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Авто
«Яндекс.Авто» стал доступен в 9 городах России
Популярный сервис теперь стал доступнее.
Обновлено в 11:11
Авто
Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу
«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16