Политика
Филарет восстановил Киевский патриархатГазета.Ru вчера в 10:15
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата". В то же время "поместный собор" раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) назвал отмену УПЦ КП "неправомерной", передает "Апостроф".
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Восстановление «Киевского патриархата» подтверждает ошибочность действий Константинополя на Украине, считают в УПЦ
Интерфакс Религиявчера в 11:15
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