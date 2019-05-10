Политика
Филарет устроил скандал с главой «новой церкви» УкраиныТК Звезда вчера в 23:17
Думенко посетовал, что его на эту встречу не пригласили. По словам главы так называемой новой церкви, именно из-за конфликта с Денисенко ни разу не была проведена совместная служба, добавляет ТСН. Ранее сообщалось, что еще одна церковь - Албанская православная - отказалась признать ПЦУ.
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Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
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Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Энергетика
Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Хоккей
Сборная Чехии обыграла шведов в матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Швеции.
Обновлено в 16:49
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Транспорт
Движение в Духовском переулке ограничат с 13 мая
Движение ограничат в Духовском переулке от дома № 10 до дома № 16. Оно будет действовать круглосуточно.
Обновлено в 16:29
Общество
Стройка века и культурный кластер. С чем идем к юбилею?
Губернатор на пресс-конференции рассказал, как Кузбасс готовится к трехсотлетию.
Обновлено вчера в 23:40
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Кино
Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале
Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено в 20:19
Общество
В МВД анонсировали ужесточение требований к производителям автобусов
Ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года, комплексный план по стандартизации уже подготовлен, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 20:09
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель снова увидела НЛО
Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Общество
Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки
Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено вчера в 12:05