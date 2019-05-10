Политика

Филарет устроил скандал с главой «новой церкви» УкраиныТК Звезда вчера в 23:17

Думенко посетовал, что его на эту встречу не пригласили. По словам главы так называемой новой церкви, именно из-за конфликта с Денисенко ни разу не была проведена совместная служба, добавляет ТСН. Ранее сообщалось, что еще одна церковь - Албанская православная - отказалась признать ПЦУ.
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СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и главой ПЦУ

RT на русском03:14

Конфликт в украинской «новой церкви»: Епифаний не поладил с раскольником Филаретом

Вести.Ru03:59

Между главами «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

Газета.Ru04:34

Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

РБК04:52

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Известиявчера в 23:43

Филарет устроил скандал с главой «новой церкви» Украины

ТК Звездавчера в 23:17

СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

РИА Новостивчера в 19:32
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Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково

Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Наука

В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:40
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено в 01:24
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Энергетика

Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии

Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Хоккей

Сборная Чехии обыграла шведов в матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Чехии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Швеции.
Обновлено в 16:49
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено в 06:58
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Транспорт

Движение в Духовском переулке ограничат с 13 мая

Движение ограничат в Духовском переулке от дома № 10 до дома № 16. Оно будет действовать круглосуточно.
Обновлено в 16:29
Общество

Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

Обновлено в 13:17
Общество

Стройка века и культурный кластер. С чем идем к юбилею?

Губернатор на пресс-конференции рассказал, как Кузбасс готовится к трехсотлетию.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Кино

Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале

Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено в 20:19
Общество

В МВД анонсировали ужесточение требований к производителям автобусов

Ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года, комплексный план по стандартизации уже подготовлен, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 20:09
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Общество

Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки

Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено вчера в 12:05
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