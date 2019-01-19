Политика

Филарет снова объявил себя патриархом всея РусиИнтерфакс 05:54

После месячной паузы лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
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Александр Волков
Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может.
— Александр Волков, российский боец без правилТелеканал 360° 12:01
с чего всё началось

В РПЦ Филарету предложили именоваться «патриархом всея Африки и Галактики»

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, подобные заявления – это цирк.
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
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