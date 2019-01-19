Филарет назвал себя патриархом всея РусиРИА Новости 07:16

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, подобные заявления – это цирк.

с чего всё началось

Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может.

Глава бывшего "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины. Документ с соответствующим заявлением опубликовал у себя в блоге протодиакон Андрей Кураев.

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