Политика

Филарет пожаловался на неправильное название «новой церкви» УкраиныРИА Новости 01:00

"Новая церковь" на Украине должна называться Украинской православной церковью, заявил в интервью ТСН глава "Киевского патриархата" Филарет (Думенко). Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" — Православная церковь Украины. Правильно – Украинская православная церковь.
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Филарет выступил против «константинопольского» названия украинской лжецеркви

Царьград01:30

Филарет пожаловался на неправильное название «новой церкви» Украины

РИА Новости01:00

Филарет недоволен названием «новой церкви» Украины

Rusvesna.su01:20
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Армия и оружие

В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных

Обновлено в 01:32
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки

В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:22
Экономика

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

Число миллиардеров мире в 2018 году выросло до 2208 человек, или на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Машины каршеринга к концу года могут оснастить скрытыми камерами

Российский каршеринговый автопарк к концу 2019 года могут оснастить скрытыми камерами видеонаблюдения в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 19:22
Политика

Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Космос

Над Москвой началось кровавое лунное затмение

Над Москвой началось кровавое лунное затмение, во время которого естественный спутник Земли окрашивается в красновато-оранжевые тона.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Москве теплоход врезался в причал

Теплоход "Бьюти" столкнулся с причалом Софийской набережной в Москве из-за льдины, попавшей под рулевое устройство, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли

Обновлено в 00:56
Происшествия

На Урале в горах пропали две женщины из тургруппы

В горах на севере Свердловской области (территория Карпинского городского округа) идут поиски двух женщин, потерявшихся 19 января во время вылазки на Сухогорский камень.
Обновлено вчера в 06:17
Общество

Малоимущей семье в Таганроге выдали 47,5 рубля пособия

Управление социальной защиты Таганрога выдало многодетной малоимущей семье, в которой только один родитель, пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено вчера в 23:01
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска

Обновлено вчера в 11:16
Общество

Население Китая в 2018 году увеличилось до 1,395 млрд человек

Население Китая в 2018 году увеличилось на 0,38%, превысив 1,395 млрд человек.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 лет

Темпы экономического роста Китая в 2018 году составили 6,6%, сообщается на сайте Государственного статистического управления КНР.
Обновлено вчера в 23:28
Космос

Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Филарет обозначил претензии ПЦУ на Киево-Печерскую Лавру

"Рада приняла механизм, как община может перейти в ПЦУ", - отметил Филарет.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Несколько человек отравились угарным газом в Дагестане

Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Каспийска.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

В Совфеде допустили возможность пересмотра новогодних каникул

Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, что российским работодателям могут позволить самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул.
Обновлено в 00:26
Общество

В Хабаровском крае ввели режим ЧС

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за схода оползня в реку Бурея.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

«Коммерсант» узнал об одобрении строительства первого участка ВСМ

Обновлено в 01:11
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено вчера в 09:52
Общество

Депутатам Госдумы и сенаторам отправили по почте мусор

Красноярские активисты собрали посылки с мусором и отправили их депутатам Госдумы и сенаторам.
Обновлено в 00:27
Здоровье

В поликлиниках Петербурга прекратили выдачу лекарств людям с ВИЧ

В Петербурге после проверки Контрольно-счётной палаты приостановили выдачу лекарств пациентам с ВИЧ в поликлиниках по месту жительства, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
Обновлено в 00:10
Экономика

Продукты изымают из перепродажи

Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.
Обновлено вчера в 17:35
Кино

Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес

Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 18:36
Здоровье

Медики рассказали о влиянии лунного затмения на здоровье

Заместитель главного врача Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслан Кошелев прокомментировал влияние «кровавого» лунного затмения на здоровье человека.
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Москве мужчина расстрелял своих похитителей

Неизвестные похитили мужчину в центре Москвы и вымогали у него 20 млн руб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье

В Приморье ввели режим ЧС из-за массового заболевания свиней ящуром

Обновлено в 01:34
Главное