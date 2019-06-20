Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархатИзвестия 08:21

Филарета впервые отлучили от церкви в 1997 году, после того как он создал и юридически зарегистрировал Киевский патриархат, который не признается ни одной из автокефальных православных церквей. Ранее в июне Филарет отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Раскол раскола: что последует за восстановлением УПЦ КП

Известия17:02

Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата

Коммерсантъ09:01

Филарет отказался присутствовать на следующем синоде украинских раскольников

ТАСС15:00

Филарет восстановил Киевский патриархат

Газета.Ru10:15

Бывший ставленник КГБ Филарет снова расколол православных на Украине. Чего он добивается?

Lenta.ru16:56

На соборе у Филарета решили восстановить УПЦ Киевского патриархата

РБК08:49

Эксперт оценил решение Филарета о восстановлении Киевского патриархата

RT на русском09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 16:30
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Общество

Криптовалюта Facebook является экспансией в жизнь людей — конгрессмен

Криптовалюта Libra, которую хотят выпустить в Facebook в 2020 году, является продолжением бесконтрольного проникновения этой американской компании в личную жизнь миллионов пользователей сети.
Обновлено в 17:28
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Наука

Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Авто

Cadillac представил обновленный кроссовер XT5

Компания Cadillac представила обновленный кроссовер XT5 для китайского рынка.
Обновлено в 06:24
Общество

В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Собчак отказалась от алиментов Виторгана

Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено в 20:29
Общество

Перестанут ли давить тракторами санкционные продукты?

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение санкционных продуктов питания.
Обновлено в 17:11
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Политика

ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Политика

В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами

Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.
Обновлено в 05:39
Здоровье

Вопросы и ответы: Владимир Путин провёл 17-ю «Прямую линию»

Повышение зарплат, пенсий, улучшение медицинского обслуживания, экологическая реформа и уважение к власти – больше 1,5 миллионов обращений поступило сегодня на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:25
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика

Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество

Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида

Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
Обновлено в 22:15
Происшествия

Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Общество

Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину

Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено в 10:02
Общество

В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено в 22:04
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное