Филарет пообещал восстановить Киевский патриархатИзвестия 08:21

с чего всё началось

Филарета впервые отлучили от церкви в 1997 году, после того как он создал и юридически зарегистрировал Киевский патриархат, который не признается ни одной из автокефальных православных церквей. Ранее в июне Филарет отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ.

Политика Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.

Гаджеты Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.

Интернет Huawei развивает собственный магазин приложений Huawei AppGallery Компания Huawei продолжает развивать собственный магазин приложений Huawei AppGallery, ставший доступным российским пользователям в конце 2018 г. Как часть экосистемы мобильных сервисов компании, магазин приложений Huawei AppGallery стал доступен за пределами Китая в 2018 г. На сегодняшний день мобильными сервисами Huawei пользуются более 500 млн человек в 170 странах мира.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Политика Зеленский назвал трешем устаревшие украинские законы 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Первым решением он объявил о роспуске Верховной рады.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Шоу-бизнес Виторган не станет платить алименты Собчак Пока Собчак с сыном от Максима Виторгана, который, кстати, будет проживать вместе с мамой, осталась в московской квартире.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Авто Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.

Общество Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.

Гаджеты Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.

Происшествия Руперт Мердок перенес пневмонию Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.

Шоу-бизнес Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Шоу-бизнес Ольга Кабо поделилась счастливыми фото летнего отдыха с сыном Звезда наслаждается отпуском в одном из отелей Турции. Известная актриса театра и кино Ольга Кабо — мама двоих детей.

Политика Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины Шестой президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов своих предшественников. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Общество В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.

Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

Авто В Москве начали тестировать беспилотные автомобили В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".

Авто Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4 В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.

Музыка Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф» На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Политика ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.