Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» УкраиныГазета.Ru 06:55
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
Обновлено в 10:00
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Хоккей
Генеральный менеджер «Питтсбурга» верит в Малкина
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Джим Рутерфорд высказался о российском хоккеисте Евгении Малкине, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:55
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Начальник антинаркотического отдела УВД ЗАО заявил, что не знает об отстранении
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 12:21
Происшествия
С сайта МВД удалили новости о деле Голунова
С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Политика
Депутат Рады: Зеленский не выполнил ни одно предвыборное обещание
Владимир Зеленский не выполнил обещания, данные во время президентской гонки.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»
Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
Наука
Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия
Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.
Обновлено в 04:02
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Москалькова предложила обсудить гуманитарные вопросы, связанные с арестованными гражданами обеих стран, которые нуждаются в медицинской помощи, а также контроль за соблюдением условий содержания под стражей.
Обновлено в 12:44
Политика
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Отец и художник Ай Вэйвэй навестили Ассанжа в тюрьме
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который содержится в британской тюрьме, навестили его отец Джон Шиптон и китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 10:42
Гаджеты
В России разработали новую линейку промышленных компьютеров
Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил линейку промышленных компьютеров, собранных на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21