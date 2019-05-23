Политика

Филарет отказался выполнять условия томосаRT на русском 10:37

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
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Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ

Коммерсантъ13:35

Филарет: если бы мы знали содержание томоса, то не согласились бы на него

RT на русском11:09

Филарет рассказал о недовольстве томосом об автокефалии

Известия11:48

Филарет отказался следовать условиям томоса «новой церкви» Украины

Газета.Ru13:23

Филарет: Томос предполагает зависимость Православной церкви Украины от Константинополя

ТАСС10:34

Экс-патриарх УПЦ КП Филарет раскритиковал условия томоса об автокефалии

РБК12:26

Филарет заявил о нежелании Константинополя видеть его главой «новой церкви»

РИА Новости11:46
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество

Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей

"Правительство России одобрило законопроект, который позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей", - сообщил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.
Обновлено в 07:51
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Сборная России победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:27
Экономика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Рогозин исключил создание Россией военных орбитальных станций

Россия не планирует создание боевой орбитальной станции по типу советских станций серии "Алмаз", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы студентов в МГУ.
Обновлено в 13:57
Общество

Роскачество нашло плесень в глазированных сырках

Обновлено в 11:47
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В московском метро остановились поезда на «серой» ветке

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Политика

МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»

Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:18
Теннис

Прошла жеребьёвка женских соревнований «Ролан Гаррос»

Стали известны результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 27 мая по 10 июня на кортах парижского спорткомплекса "Ролан Гаррос".
Обновлено в 13:23
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро

Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась

Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.
Обновлено в 13:32
Космос

Рогозин: россияне высадятся на Луну в 2030 году

«Роскосмос» планирует провести первый пилотируемый полет к Луне в 2030 году.
Обновлено в 13:33
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Наука

В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено в 08:37
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика

Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши

Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено в 11:58
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Технологии

Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.
Обновлено в 13:29
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Обновлено в 05:13
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