Политика
Филарет отказался выполнять условия томосаRT на русском 10:37
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
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Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии
Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.
Обновлено в 18:42
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Авто
Mercedes-AMG завершит производство SL 63 в мае
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы
Лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, сообщает РЕН ТВ. Женщине потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 15:53
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Небензя выступил против использования ударных беспилотников
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено в 03:10
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube
Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.
Обновлено в 13:37
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 18:04
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Футбол
РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров
В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.
Обновлено в 02:10
Общество
Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны
Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Космос
Зонд «Хаябуса-2» не смог забрать грунт с астероида из-за сбоя
Руководители миссии по изучению астероида Рюгу рассказали о трудностях, с которыми столкнулся космический зонд «Хаябуса-2».
Обновлено в 05:46
Авто
Производство легковых автомобилей в апреле выросло в России на 5%
С 1 января по 1 мая 2019 года с конвейеров российских заводов в автосалоны попала 531 тысяча легковых автомашин, что на 4% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
Обновлено в 06:08
Политика
Трамп поздравил Моди с победой на парламентских выборах
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на парламентских выборах.
Обновлено в 14:01
Авто
Kia показала салон нового компактного кроссовера
Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Специалисты рассказали, как избавиться от мешков под глазами
Обновлено в 06:10
Интернет
Apple ограничит сбор личных данных при просмотре рекламы в Safari
Apple планирует добавить до конца года новую функцию в браузер Safari. Она призвана ограничить сбор личных данных при просмотре рекламы.
Обновлено в 14:07
Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Какой вред может причинить волгоградцам обычный чай
Пар может стать причиной носового кровотечения. Лучше употреблять напиток с температурой 50-60 градусов.
Обновлено в 14:39
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32