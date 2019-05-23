Политика

Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» УкраиныРИА Новости 11:42

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-патриарх УПЦ КП Филарет раскритиковал условия томоса об автокефалии

РБК12:26

Филарет заявил о нежелании Константинополя видеть его главой «новой церкви»

РИА Новости11:46

Филарет рассказал о недовольстве томосом об автокефалии

Известия11:48

Филарет: Томос предполагает зависимость Православной церкви Украины от Константинополя

ТАСС10:34

Филарет: если бы мы знали содержание томоса, то не согласились бы на него

RT на русском11:09

Филарет захотел вернуться в прошлое и не соглашаться на томос

Газета.Ru09:57

Филарет заявил, что отказывается выполнять условия томоса об автокефалии

Комсомольская правда12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Сколько стоило платье Насти на свадьбе с Потапом, выяснили СМИ

Обновлено в 09:58
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи

Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Хоккей

3 очка Гусева помогли России победить США и выйти в полуфинал ЧМ-2019

Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019 — 4:3. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 12:26
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:49
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Хоккей

Американцы отыграли одну шайбу в матче со сборной России

Сборная США отыграла одну шайбу в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2019 против России.
Обновлено в 11:22
Гаджеты

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Общество

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Задержан криминальный авторитет в Москве

В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Хоккей

Сборная Канады в волевом стиле одолела Швейцарию в четвертьфинале ЧМ

Обновлено в 12:51
Политика

Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Общество

Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок

Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
Обновлено в 06:31
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие

США отчитались о военной помощи Украине на миллиард

С 2014 года Вашингтон направил Украине более 1,1 млрд долларов на укрепление армии, рассказали в посольстве США в Киеве.
Обновлено в 12:42
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Политика

Пранкеры трижды разыграли премьера Косово под видом Порошенко

Обновлено в 12:32
Политика

Второй иск против роспуска Рады поступил в Верховный суд Украины

Второй за сутки иск против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступил в Верховный суд.
Обновлено в 12:12
Политика

Где граница низости? Захарова ответила на запрет исполнения в Польше песни «Тёмная ночь»

Инцидент произошёл в Музее Второй мировой войны в Гданьске В МИД России оценили поступок директора Музея Второй мировой войны в Гданьске Карла Навроцкого, который прогнал со сцены польский ансамбль, исполнявший песню военных лет "Тёмная ночь".
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов

При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Политика

Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского

Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Авто

Volvo отзывает в России автомобили двух моделей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах.
Обновлено в 08:12
Происшествия

СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

Обновлено в 12:39
Политика

Кравчук рассказал, как вернуть мир в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что прекратить военный конфликт на юго-востоке Украины можно в четыре шага.
Обновлено в 08:26
Футбол

Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин продлил контракт с швейцарским клубом «Сьон», футболистом которого он является с 2016 года.
Обновлено в 08:21
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное