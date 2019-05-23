Политика
Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» УкраиныРИА Новости 11:42
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.
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Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
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Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
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Хоккей
3 очка Гусева помогли России победить США и выйти в полуфинал ЧМ-2019
Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019 — 4:3. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 12:26
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 11:49
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
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Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Хоккей
Американцы отыграли одну шайбу в матче со сборной России
Сборная США отыграла одну шайбу в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2019 против России.
Обновлено в 11:22
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Общество
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
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Политика
Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
Общество
Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок
Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.
Обновлено в 06:31
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие
США отчитались о военной помощи Украине на миллиард
С 2014 года Вашингтон направил Украине более 1,1 млрд долларов на укрепление армии, рассказали в посольстве США в Киеве.
Обновлено в 12:42
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Политика
Второй иск против роспуска Рады поступил в Верховный суд Украины
Второй за сутки иск против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступил в Верховный суд.
Обновлено в 12:12
Политика
Где граница низости? Захарова ответила на запрет исполнения в Польше песни «Тёмная ночь»
Инцидент произошёл в Музее Второй мировой войны в Гданьске В МИД России оценили поступок директора Музея Второй мировой войны в Гданьске Карла Навроцкого, который прогнал со сцены польский ансамбль, исполнявший песню военных лет "Тёмная ночь".
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Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского
Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Авто
Volvo отзывает в России автомобили двух моделей
Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах.
Обновлено в 08:12
Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Политика
Кравчук рассказал, как вернуть мир в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что прекратить военный конфликт на юго-востоке Украины можно в четыре шага.
Обновлено в 08:26
Футбол
Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин продлил контракт с швейцарским клубом «Сьон», футболистом которого он является с 2016 года.
Обновлено в 08:21
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06