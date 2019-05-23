Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» УкраиныРИА Новости 11:42

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.

Шоу-бизнес Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.

Хоккей Американцы отыграли одну шайбу в матче со сборной России Сборная США отыграла одну шайбу в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2019 против России.

Гаджеты Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Общество Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.

Происшествия Задержан криминальный авторитет в Москве В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.

Политика Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.

Общество Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Армия и оружие США отчитались о военной помощи Украине на миллиард С 2014 года Вашингтон направил Украине более 1,1 млрд долларов на укрепление армии, рассказали в посольстве США в Киеве.

Политика Второй иск против роспуска Рады поступил в Верховный суд Украины Второй за сутки иск против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступил в Верховный суд.

Политика Где граница низости? Захарова ответила на запрет исполнения в Польше песни «Тёмная ночь» Инцидент произошёл в Музее Второй мировой войны в Гданьске В МИД России оценили поступок директора Музея Второй мировой войны в Гданьске Карла Навроцкого, который прогнал со сцены польский ансамбль, исполнявший песню военных лет "Тёмная ночь".

Шоу-бизнес Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.

Политика Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.

Авто Volvo отзывает в России автомобили двух моделей Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах.

Политика Кравчук рассказал, как вернуть мир в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что прекратить военный конфликт на юго-востоке Украины можно в четыре шага.

Футбол Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном» Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин продлил контракт с швейцарским клубом «Сьон», футболистом которого он является с 2016 года.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.