Политика
Филарет отказался следовать условиям томоса «новой церкви» УкраиныГазета.Ru 13:23
Русская православная церковь назвала всю историю с "автокефалией" Киева и сам томос "пустышкой" Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет отказался следовать условиям томоса, полученного в январе нынешнего года от Константинопольского патриархата.
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Обновлено в 10:19
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Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
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