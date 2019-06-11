Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви УкраиныRT на русском 07:34

Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания. «Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали», — цитирует «Громадське» Филарета.

Происшествия Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова «Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — сказал РБК собеседник в силовых структурах и подтвердил второй источник в правоохранительных органах.

Происшествия Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.

Гаджеты Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40 Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.

Происшествия Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.

Политика Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.

Происшествия Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Происшествия Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Общество В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.

Гаджеты Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.

Общество Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Политика Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады 11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Авто Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.

Игры «Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.

Технологии Разработчики WhatsApp усилят борьбу с нарушениями правил сервиса Руководство популярного мессенджера WhatsApp объявило о намерении в дальнейшем подавать в суд на тех пользователей, которые грубо нарушают установленные правила.