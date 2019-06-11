Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» УкраиныГазета.Ru 06:55

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Раскольник Филарет отказался признавать документ о независимости украинской церкви

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Патриарх Филарет (Денисенко) 20 июня созывает Поместный Собор УПЦ КП

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Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ

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Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины

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РЕН ТВ06:11

Филарет объявил о созыве поместного собора Киевского патриархата

ТАСС05:54

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Газета.Ru06:55
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
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Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда.
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Армия и оружие

В Китае назвали российские субмарины «Акула» ошеломительным проектом

Китайский ресурс Sohu раскрыл технические характеристики российской подводной лодки стратегического назначения проекта 941 «Акула», которая является самой большой субмариной в мире.
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В Махачкале произошел взрыв на танкере

"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Сотрудников Балтийской таможни подозревают в получении крупных взяток

Следственный комитет подозревает сотрудников Балтийской таможни в коррупционных преступлениях.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»

Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Общество

В Россельхознадзоре назвали глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить захоронение или уничтожение пригодных к употреблению в пищу продуктов питания.
Обновлено в 06:51
Происшествия

По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев

Обновлено вчера в 12:18
Экономика

В России могут создать реестр пивоваров

Минфин РФ планирует летом внести в кабинет министров законопроект о введении реестра пивоваров, механизм может заработать с 2020 года.
Обновлено в 07:25
Общество

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Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Обновлено в 05:31
Футбол

Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра .
Обновлено в 05:53
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено вчера в 15:34
Политика

Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Гаджеты

В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус»

Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 06:41
Политика

Коалиция ни разу не дала большинство голосов, даже за назначение Гройсмана — представитель Зеленского

За свое существование коалиция в Верховной Раде ни разу не дала большинство голосов.
Обновлено в 06:13
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Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
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Турция стала самым популярным направлением у российских туроператоров

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Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова

Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Экономика

ВТБ через год-полтора планирует выдавать ипотеку без посещения офиса

ВТБ разрабатывает проект "Цифровая ипотека", в ближайшие год-полтора планирует запустить сервис, который позволит клиентам получить ипотеку без посещения офиса, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума член правления второго по активам российского банка Олег Смирнов.
Обновлено в 07:53
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
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В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00
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В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100

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