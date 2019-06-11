Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» УкраиныГазета.Ru 06:55
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Экономика
Суд продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Хотину
Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В Китае назвали российские субмарины «Акула» ошеломительным проектом
Китайский ресурс Sohu раскрыл технические характеристики российской подводной лодки стратегического назначения проекта 941 «Акула», которая является самой большой субмариной в мире.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Сотрудников Балтийской таможни подозревают в получении крупных взяток
Следственный комитет подозревает сотрудников Балтийской таможни в коррупционных преступлениях.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Общество
В Россельхознадзоре назвали глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты
Роспотребнадзор предложил законодательно запретить захоронение или уничтожение пригодных к употреблению в пищу продуктов питания.
Обновлено в 06:51
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
В России могут создать реестр пивоваров
Минфин РФ планирует летом внести в кабинет министров законопроект о введении реестра пивоваров, механизм может заработать с 2020 года.
Обновлено в 07:25
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Футбол
Сборная России сыграет с Кипром в красной форме
Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра .
Обновлено в 05:53
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Гаджеты
В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус»
Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 06:41
Политика
Коалиция ни разу не дала большинство голосов, даже за назначение Гройсмана — представитель Зеленского
За свое существование коалиция в Верховной Раде ни разу не дала большинство голосов.
Обновлено в 06:13
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Путешествия
Турция стала самым популярным направлением у российских туроператоров
Нынешним летом самым востребованным направлением у туристов, которые за организацией отдыха обратились к туроператору, стала Турция, говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России (АТОР).
Обновлено в 06:42
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Экономика
ВТБ через год-полтора планирует выдавать ипотеку без посещения офиса
ВТБ разрабатывает проект "Цифровая ипотека", в ближайшие год-полтора планирует запустить сервис, который позволит клиентам получить ипотеку без посещения офиса, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума член правления второго по активам российского банка Олег Смирнов.
Обновлено в 07:53
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Наука
Насекомоядное растение застали за поеданием позвоночных
Обновлено вчера в 05:23
Политика
МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы
В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00