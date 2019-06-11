Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» УкраиныРИА Новости 06:14
Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
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Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Конституционный суд Украины проверит указ Зеленского о роспуске Рады
Напомним, в конце мая украинский президент подписал указ, который прекращал полномочия текущего созыва Рады досрочно и закреплял дату внеочередных выборов — 21 июля 2019 года.
Обновлено в 06:09
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Зеленский уволил губернаторов 15 областей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций.
Обновлено в 09:18
Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Политика
Екатерина Лахова покинет Совет Федерации
Среди уходящих сенаторов называется имя бывшей главы Движения женщин России Екатерины Лаховой (Брянская областная дума).
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой
В работе «ВТБ-онлайн» наблюдаются сбои, сообщают «Интерфаксу» клиенты банка.
Обновлено в 08:56
Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Футбол
Дракслер рассказал о конфликте с Неймаром
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подтвердил, что после матча с "Монпелье" (2:3) у него возник конфликт с одноклубником Неймаром.
Обновлено в 09:10
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит 98 вертолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ
Ранее СМИ сообщали, что Минобороны РФ якобы отказалось закупать Ми-28НМ «Ночной охотник» из-за его высокой цены.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Финансы
Индекс РТС обновил максимум 2014 года
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 05:50
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Футбол
Чалов за год подорожал больше всех в РПЛ
Стоимость форварда ЦСКА Фёдора Чалова на трансферном рынке составляет 16 млн евро.
Обновлено в 09:41