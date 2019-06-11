Политика

Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» УкраиныРИА Новости 06:14

Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
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Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ

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Коммерсантъ09:02

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Газета.Ru08:34

Филарет не признает томос об автокефалии ПЦУ и созывает православный собор в Киеве

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ТАСС05:54

Патриарх Филарет (Денисенко) 20 июня созывает Поместный Собор УПЦ КП

Credo.press06:31
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Происшествия

В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

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Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

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Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
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Политика

Екатерина Лахова покинет Совет Федерации

Среди уходящих сенаторов называется имя бывшей главы Движения женщин России Екатерины Лаховой (Брянская областная дума).
Обновлено в 05:20
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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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В работе «ВТБ-онлайн» наблюдаются сбои, сообщают «Интерфаксу» клиенты банка.
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Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»

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Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
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Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подтвердил, что после матча с "Монпелье" (2:3) у него возник конфликт с одноклубником Неймаром.
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Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
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Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
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Словесная дуэль Жанны Левиной-Мартиросян и Алексея Чумакова

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Индекс РТС обновил максимум 2014 года

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
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В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

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Чалов за год подорожал больше всех в РПЛ

Стоимость форварда ЦСКА Фёдора Чалова на трансферном рынке составляет 16 млн евро.
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