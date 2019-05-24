Политика
Филарет отказался подписать устав «новой церкви» УкраиныИзвестия 09:17
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви», заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.
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Патриарх Филарет отказался подписывать документ о верности новой церкви Украины
Московский Комсомолец07:49
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