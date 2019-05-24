Политика

Филарет отказался подписать устав «новой церкви» УкраиныИзвестия 09:17

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви», заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.
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Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины

Известия09:17

Раскольник Филарет отрекается от томоса

РЕН ТВ06:55

Филарет отказался подписывать устав «новой церкви» Украины

Комсомольская правда08:49

Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины

Life.ru08:37

Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины

Газета.Ru08:31

Патриарх Филарет отказался подписывать документ о верности новой церкви Украины

Московский Комсомолец07:49

Раскольник Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины

РИА Новости08:53
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде

Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Энергетика

«Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском крае

"Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.
Обновлено в 09:54
Политика

В Кремле оценили возможность встречи глав «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи глав «нормандской четверки»: Владимира Путина (Россия), Ангелы Меркель (ФРГ), Владимира Зеленского (Украина) и Эммануэля Макрона (Франция).
Обновлено в 07:31
Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками

Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса

Обновлено 22 мая в 20:29
Здоровье

В России наследственные заболевания имеют 500 тысяч человек

В России около 500 тысяч человек имеют врожденные или наследственные заболевания.
Обновлено в 06:47
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Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.
Обновлено в 05:15
Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

В Кремле объяснили отправку российских военных специалистов в Конго

Военные специалисты России, которые будут направлены в Конго, будут заниматься обслуживанием поставляемой российской стороной военной техникой, заявил 24 мая пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:08
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16

РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02
Общество

Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева

Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева.
Обновлено в 09:31
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Политика

НАТО требует от России покинуть Крым

Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.
Обновлено 22 мая в 11:03
Экономика

Грефа переизбрали главой Сбербанка

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Общество

В конце мая в Москву придет жара

В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика

Партия Порошенко сменила название

Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) готовится к смене названия.
Обновлено в 09:31
Экономика

Самозанятых включат в программу поддержки малого и среднего бизнеса

По данным Федеральной налоговой службы, официальный статус самозанятых в четырех регионах (Москва, Московская, Калужская области и Татарстан), участвующих в пилотном эксперименте по налогу на профессиональный доход, уже получили 74 тысяч граждан.
Обновлено в 07:05
Общество

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Политика

ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву 60 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:43
Экономика

За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Футбол

Игроки ЦСКА поздравили Гончаренко с рождением дочери

Игроки ЦСКА поздравили главного тренера Виктора Гончаренко с пополнением.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

«Куда ты тявкаешь»: Водонаева огрела болтающую лишнее Дакоту

Обновлено в 09:05
Энергетика

Россия откачивает «загрязнённую» нефть из «Дружбы» — Reuters

Около 2 млн тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганики откачано из нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 09:59
Политика

Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график

"Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.
Обновлено в 07:41
Хоккей

ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге

Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
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