Филарет пообещал восстановить Киевский патриархатИзвестия 08:21

с чего всё началось

Филарета впервые отлучили от церкви в 1997 году, после того как он создал и юридически зарегистрировал Киевский патриархат, который не признается ни одной из автокефальных православных церквей. Ранее в июне Филарет отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ.

Армия и оружие Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Финансы Курс евро обновил минимум 2019 года Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.

Происшествия Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).

Политика Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Экономика Путин заявил о росте зарплат россиян Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.

Здоровье В Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака» По данным организаторов, в прошлом месяце обследование прошли 529 человек, из которых 22% мужчины и 78% женщины.

Происшествия В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.

Политика Путин оценил перспективы переговоров с Трампом Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» оценил перспективы переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Общество Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Общество После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка «Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.

Энергетика В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».

Шоу-бизнес Кунис и Кутчер ответили на слухи о расставании Кутчер и Кунис решили это «подтвердить». Актеры записали забавный ролик, где высмеивают «громкую» публикацию таблоида.

Политика Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.

Политика На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.

Финансы Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Политика Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.