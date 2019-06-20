Политика
Филарет восстановил Киевский патриархатГазета.Ru 10:15
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата". В то же время "поместный собор" раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) назвал отмену УПЦ КП "неправомерной", передает "Апостроф".
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