Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархатаLenta.ru 06:52

с чего всё началось

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом в четверг, 20 июня, сообщает канал «112 Украина».

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Происшествия У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Политика Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Политика Первый поезд по Крымскому мосту поедет из Москвы Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин заявил, что первый поезд, который проедет по Крымскому мосту, будет следовать из Москвы в Симферополь.

Авто Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщает газета «Известия».

Политика Зеленский создал офис президента вместо администрации Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.

Политика Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян. Сама беседа продлилась четыре часа восемь минут.

Экономика Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.

Политика Путин назвал условия сосуществования России и США Россия и США смогут прийти к согласию только путем диалога и консенсуса, заявил президент РФ Владимир Путин, исключив силовой вариант развития событий.

Экономика Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.

Музыка Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Музыка Двухсотлетие освящения главного лютеранского собора Москвы отметят фестивалем Музыкальный фестиваль "Глория" (Gloria) стартует 28 июня в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Старосадском переулке Москвы в честь 200-летия освящения главного лютеранского собора столицы.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Армия и оружие МИД Ирана назвал ложью сообщения США о месте атаки на беспилотник Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неправдой заявления США о том, что военные исламской республики сбили американский беспилотник в международном воздушном пространстве.

Экономика BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.

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Политика Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400 Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.

Политика Власти Дагестана начали готовить список ополченцев по поручению Путина Президент распорядился присвоить ополченцам, которые сражались на Кавказе, статус ветеранов боевых действий Власти Дагестана начали формировать списки местных жителей, которые вступили в ряды ополченцев для противостояния чеченским боевикам в 1999 году.

Спорт Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.

Общество СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

Общество В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ Выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена.

Финансы Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.