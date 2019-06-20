Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархатаLenta.ru 06:52
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом в четверг, 20 июня, сообщает канал «112 Украина».
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с чего всё началось
Как сообщили журналисты портала «Страна.ua», на поместном соборе присутствуют митрополит УПЦ КП Иоасаф с титулом архиепископ Белгородский и Обоянский, чьи приходы находятся в России, епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), епископ Валуйский Петр (диакон Иоасафа), настоятель Владимирского собора протоиерей Борис Табачек, архимандрит Макарий из Свято-Феодосиевского ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Андрей из Свято-Феодосиевского монастыря, архимандрит Арсений (наместник Свято-Николаевского мужского монастыря, город Богуслав), диакон Василий Дидух, протоиерей Леонтий (Никитенко), а также протоиерей Роман Загурский (США) и протоиерей Владимир Чайка (Германия).Daily Storm07:12
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