Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархатаLenta.ru 06:52

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом сообщает канал «112 Украина».
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СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
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