Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархатаLenta.ru 06:52
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом сообщает канал «112 Украина».
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Поместный собор Филарета восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата
Комсомольская правда07:11
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Спорт
Загитова рассказала, какой вопрос задала бы Путину
Обновлено в 05:50
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live
Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В аэропорту Шереметьево умер пассажир
В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»
Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Экономика
Путин рассказал о тяжелой жизни россиян
Президент России Владимир Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее.
Обновлено в 05:27
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова
Обновлено в 04:27
Политика
Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
Политика
Рада Украины осудила слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Слова поддержки президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России по случаю возвращения прав РФ в ПАСЕ возмутили заместителя председателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко, передает ФАН.
Обновлено в 02:30
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Футбол
В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает телеканал TNT Sports.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме
Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.
Обновлено в 07:14
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Общество
Объявлен международный конкурс на застройку Рижского грузового двора
В Москве объявлен международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора.
Обновлено в 05:59
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин: Кудрин дрейфует в сторону Глазьева
Отвечая на вопрос пользователя "ВКонтакте" про командную экономику, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, пошутил, что в России практически уже не осталось "экономистов из 90-х".
Обновлено в 07:07