Филарет назвал себя патриархом всея РусиРИА Новости 07:16

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, подобные заявления – это цирк.

с чего всё началось

Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может.

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