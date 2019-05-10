Политика

Филарет готовит на Украине очередной церковный расколИА Новороссия вчера в 02:07

Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом раскольник из "ПЦУ" Тимошенко сообщил на своей странице в Facebook.
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Бывший глава упраздненного Киевского патриархата намерен восстановить его

Коммерсантъвчера в 14:46

Новый церковный конфликт на Украине: поссорились Филарет и Епифаний

Московский Комсомолецвчера в 06:38

Украинские раскольники делят власть: Филарет и Епифаний разругались в борьбе за церковь

Новостной фронтвчера в 01:43

Между главами «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

Газета.Ruвчера в 04:34

СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и главой ПЦУ

RT на русскомвчера в 03:14

Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

РБКвчера в 04:52

СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

РИА Новости09 мая в 19:32
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Обновлено 09 мая в 08:02
Путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие

Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено вчера в 23:21
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР

Эксперты увидели "отпечатки пальцев России" на новой ракете КНДР, пишет агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 03:43
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье

Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельный яд

Медики назвали продукты, которые содержат смертельные яды. Все эти продукты регулярно можно встретить на столах россиян.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ

Обновлено вчера в 14:26
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-11» вернется на Землю в конце июня

Посадка корабля «Союз МС-11» должна состояться 25 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Обновлено 08 мая в 00:34
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали «диктатом и грубым нажимом» санкции США против Венесуэлы.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
Обновлено вчера в 15:54
Кино

Лоза счёл фильм «Т-34» подходящим для любителей «Годзиллы»

Музыкант и композитор Юрий Лоза сообщил, что ему трудно всерьёз воспринять действо фильма «Т-34».
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»

Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено 09 мая в 16:17
Здоровье

Эксперты развеяли 4 мифа о хлебе

Обновлено вчера в 16:11
Космос

NASA прокомментировало запах спирта на МКС

По данным американского космического агентства NASA, запах спирта во время испытательного полёта космического корабля Dragon-2 возник из-за повышения концентрации изопропилового топлива в атмосфере Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Культура

Скончался иркутский режиссёр Николай Тарханов

В Иркутске скончался режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Обновлено вчера в 23:40
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