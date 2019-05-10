Политика
Филарет готовит на Украине очередной церковный расколИА Новороссия вчера в 02:07
Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом раскольник из "ПЦУ" Тимошенко сообщил на своей странице в Facebook.
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Новый церковный конфликт на Украине: поссорились Филарет и Епифаний
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Украинские раскольники делят власть: Филарет и Епифаний разругались в борьбе за церковь
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