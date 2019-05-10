Политика

Филарет готовит на Украине очередной церковный расколИА Новороссия 02:07

Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом раскольник из "ПЦУ" Тимошенко сообщил на своей странице в Facebook.
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Бывший глава упраздненного Киевского патриархата намерен восстановить его

Коммерсантъ14:46

Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола

Rusvesna.suвчера в 09:21

На Украине готовится новый церковный раскол

НТВ06:19

Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

РБК04:52

СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и главой ПЦУ

RT на русском03:14

Новый церковный конфликт на Украине переходит в публичную плоскость

BFM.ru04:28

Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины

News.ru12:56
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Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

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В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
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Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
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Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
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Александр Елесин стал игроком «Калгари»

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Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

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Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено в 07:28
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
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Кино

В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон

Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
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Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
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Хоккей

Ржига: «Пока сборная России меня не интересует»

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над шведами в стартовом матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.
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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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В матче 37-го тура лиги 2 "Брест" обыграл "Ньор" (3:0). За тур до конца чемпионата команда имеет 74 очка и уже не потеряет второе место, дающее право выйти в лигу 1 напрямую.
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Эксперты развеяли 4 мифа о хлебе

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Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
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Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя

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Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
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