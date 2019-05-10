Политика
Филарет готовит на Украине очередной церковный расколИА Новороссия 02:07
Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом раскольник из "ПЦУ" Тимошенко сообщил на своей странице в Facebook.
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Жителей Нижней зоны Академгородка приглашают на сход по поводу сквера
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Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
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Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
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Обновлено в 12:47
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Хоккей
Александр Елесин стал игроком «Калгари»
Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
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Происшествия
Пожар на автозаправке в Чечне локализован
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено в 07:28
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
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Кино
В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон
Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Здоровье
Роспотребнадзор проверил готовность к половодью
Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
Обновлено в 18:37
Хоккей
Ржига: «Пока сборная России меня не интересует»
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над шведами в стартовом матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.
Обновлено в 17:49
Футбол
«Брест» завоевал путевку в лигу 1
В матче 37-го тура лиги 2 "Брест" обыграл "Ньор" (3:0). За тур до конца чемпионата команда имеет 74 очка и уже не потеряет второе место, дающее право выйти в лигу 1 напрямую.
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Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя
Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 16:00 в столице ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13 ‒ 18 м / с. Предупреждение будет действовать до утра 11 мая.
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США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51