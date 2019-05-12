Политика
Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделиласьРИА Новости 03:28
Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась. Филарет утверждает, что возглавляемая им неканоническая церковная структура, на базе которой была создана "новая церковь", до сих пор существует.
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Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных
«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек
В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Тяжёлая электроторпеда поступит на вооружение в течение года
Одно из перспективных направлений — создание тяжёлой электрической торпеды, разработка которой завершается.
Обновлено в 03:23
Происшествия
«Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100
«Аэрофлот» после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.
Обновлено в 02:17
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Политика
ЕС продолжит поддерживать СВПД всеми средствами, заявила Могерини
ЕС продолжит поддерживать иранскую сделку по атому всеми имеющимися средства "столько, сколько сможет", во избежание эскалации в регионе необходимо продолжать диалог по СВПД, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 02:48
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает с 15 мая
Свердловская РЭК утвердила стоимость проезда в размере 32 рублей.
Обновлено 10 мая в 09:04
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Общество
Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить
Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Экономика
Стоимость окрошки за год выросла на 9%
Стоимость окрошки для россиян за год выросла на 9% и составляет 420 рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Спорт
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил нашей фигуристке выйти за него замуж.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра
В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Авто
Британские инженеры построили пикап из Honda из Civic Type R
Автомобиль Honda Civic Type R Pickup Truck был построен на производственной площадке в Великобритании, в рамках концептуального проекта под названием "Honda Project P".
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Политика
В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС
Глава белорусского министерства экономики Дмитрий Крутой заявил, что страна выступает за введение моратория на принятие препятствующих взаимной торговле нормативно-правовых актов в Евразийском экономическом союзе.
Обновлено вчера в 17:42
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
В США заметили российскую зенитную систему С-300
На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота вошёл в Норвежское море
«Большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» Северного флота вошли в южную часть Норвежского моря», — приводит сообщение ТАСС.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Политика
В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%
Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56