Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделиласьРИА Новости 03:28

Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась. Филарет утверждает, что возглавляемая им неканоническая церковная структура, на базе которой была создана "новая церковь", до сих пор существует.

Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась

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