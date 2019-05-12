Политика
Глава новой Православной церкви Украины обвинил Филарета в расколеКрасная весна 10 мая в 03:40
Восстановление патриархата на Украине пытается осуществить «раскольник» Филарет Денисенко, заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) 9 мая в интервью телеканалу ТСН. Накануне, бывший патриарх Филарет разослал приглашение епископам ПЦУ на «братскую беседу».
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Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
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Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
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Экономика
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Общество
В Минприроды прокомментировали вопрос о нормативах сбросов в Байкал
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