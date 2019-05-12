Политика

Глава новой Православной церкви Украины обвинил Филарета в расколеКрасная весна 10 мая в 03:40

Восстановление патриархата на Украине пытается осуществить «раскольник» Филарет Денисенко, заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) 9 мая в интервью телеканалу ТСН. Накануне, бывший патриарх Филарет разослал приглашение епископам ПЦУ на «братскую беседу».
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В ПЦУ допустили вероятность раскола

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Украинский лжепатриарх пригрозил лжепредстоятелю расколом ПЦУ

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ФАНвчера в 14:36
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Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
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Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах

Власти Фуджейры опровергли сообщения средств массовой информации о взрывах в порту арабского эмирата в результате пожара на нефтяных танкерах, сообщает агентство WAM.
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Происшествия

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Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
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Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
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Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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Экономика

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ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска

Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

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В Иркутской области идет борьба с лесными пожарами

На значительной части покрытой лесами территории Иркутской области продолжается борьба с пожарами.
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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
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В Минприроды прокомментировали вопрос о нормативах сбросов в Байкал

Минприроды считает возможным компромисс в вопросе о нормативах сбросов в Байкал и применении разных критериев к разным районам озера, сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкала Иван Шмаков.
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