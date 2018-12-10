Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает официальный сайт "горожан". 18-летний английский футболист является воспитанником академии клуба.

Фил Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года

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