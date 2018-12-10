Футбол

Фил Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года
Спорт-Экспресс
14:26

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден продлил контракт с клубом до 2024 года, сообщает официальный сайт "горожан". 18-летний английский футболист является воспитанником академии клуба.
Спорт-Экспресс14:26

Подробнее о событии

Фил Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года

Спорт-Экспресс14:26

Хавбек «Манчестер Сити» Фоден продлил контракт до 2024 года

Евро-футбол.ру13:29

Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года

Soccer.ru13:07

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Фоденом

Sport24.ru14:40

Фоден продлил контракт с «Ман Сити» до 2024 года

Sports.ru13:18

СМИ: Фоден подписал с «Манчестер Сити» новый шестилетний контракт

Матч ТВвчера в 22:50

СМИ: Фоден подписал с «Манчестер Сити» новый шестилетний контракт

Sportbox.RUвчера в 22:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:56, Ашберн
Футбол

Бургшталлер и Скржибский не помогут «Шальке» в матче с «Локомотивом»

Нападающие Гвидо Бургшталлер и Стивен Скржибский не помогут гельзенкирхенскому "Шальке" в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским "Локомотивом", заявил главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско.
Обновлено в 19:18
Футбол

Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату»

Обновлено в 21:07
Футбол

«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетик" победил "Жирону" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".
Обновлено в 17:31
Футбол

«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
Обновлено в 17:53
Футбол

«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

Обновлено в 16:15
Происшествия

Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:27
Футбол

Головин заболел гриппом и пропустит матч с «Боруссией»

Российский полузащитник Александр Головин встречу пропустит. Как сообщила пресс-служба монегасков, футболист заболел гриппом.
Обновлено в 16:16
Футбол

Хавбек «Челси» Азар рассказал о своей любви к «Реалу»

Хавбек "синих" рассказал об отношении к "сливочным" в интервью бывшему одноклубнику по французскому "Лиллю" Рио Мавуба.
Обновлено в 20:52
Футбол

Останется ли Еременко в «Спартаке». Отвечает Марко Трабукки

Если Роман не останется в "Спартаке", есть заинтересованность со стороны других клубов.
Обновлено в 18:58
Футбол

Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе.
Обновлено в 20:57
Футбол

22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Обновлено в 19:50
Футбол

Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира против «Наполи».
Обновлено в 18:20
Футбол

Шалимов: отсутствие Мамаева не чувствуется «Краснодаром»

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Краснодар» поделился мнением о том, как команда справляется с отсутствием полузащитника Павла Мамаева.
Обновлено в 20:14
Футбол

Защитник «Рубина» включён в европейскую сборную недели

Обновлено в 17:14
Футбол

Главным тренером ФК «Урожай» стал Николай Писарев

Новым главным тренером краснодарского футбольного клуба «Урожай» 10 декабря стал Николай Писарев В пресс-службе «Урожая» сообщили, что акционеры и руководство клуба приняли такое решение, так как Писарев хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач.
Обновлено в 15:11
ещё по теме
Phil Foden
Британский футболист
Английский футболист, центральный полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборной Англии до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное