На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщинНева Спорт 03:50

В Фукуоке проходит заключительный соревновательный день командного чемпионата мира. Последними с произвольными программами на японский лед выходят женщины-одиночницы. После короткой программы на первом месте находится японка Рика Кихира, поставившая новый мировой рекорд.

На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщин

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