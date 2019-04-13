Спорт
На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщинНева Спорт 03:50
В Фукуоке проходит заключительный соревновательный день командного чемпионата мира. Последними с произвольными программами на японский лед выходят женщины-одиночницы. После короткой программы на первом месте находится японка Рика Кихира, поставившая новый мировой рекорд.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Футбол
ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»
Обновлено в 09:50
Единоборства
Татьяна Каширина обновила два мировых рекорда в тяжелой атлетике
Россиянка Татьяна Каширина триумфально выступила на чемпионате Европы в Батуми. Она обновила два мировых рекорда.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Автоспорт
Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»
Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 04:51
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Общество
Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Политика
Глава разведки Судана ушел в отставку
Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Музыка
Тверской певец Александр Евдокимов участвует в проекте «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
На телеканале «Россия 1» запущен уникальный по зрелищности проект – «Ну-ка, все вместе».
Обновлено вчера в 08:12
Теннис
Рублев прошел в финал квалификации теннисного турнира в Монте-Карло
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Австралии Бернарда Томича в первом круге квалификации на теннисном турнире серии «Мастерс», проходящем в Монте-Карло.
Обновлено в 08:51
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Москве эвакуировали ТЦ «Океания»
На западе Москвы эвакуировали торговый центр "Океания" из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Политика
Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I
В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке
Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Общество
Переносные станции оптических помех для Росгвардии проходят испытания
Опытные образцы переносных станций оптических помех, разработанные для Росгвардии с целью нейтрализации правонарушителей и рассеивания скоплений агрессивно настроенных лиц, проходят испытания, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
Обновлено в 08:40
Финансы
Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
Спорт
Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ
Обновлено в 09:54
Кино
Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46