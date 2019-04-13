Спорт

На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщинНева Спорт 03:50

В Фукуоке проходит заключительный соревновательный день командного чемпионата мира. Последними с произвольными программами на японский лед выходят женщины-одиночницы. После короткой программы на первом месте находится японка Рика Кихира, поставившая новый мировой рекорд.
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Забияко и Энберт стали вторыми в произвольной программе на командном ЧМ

Матч ТВ03:25

В фигурке – еще один чемпионат мира: там Туктамышева, Чен и Кихира

Sports.ru10 апреля в 13:41

Фигурное катание. Командный ЧМ. Женщины. Произвольная программа (прямая видеотрансляция)

Стадион03:35

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2019. Туктамышева, произвольная программа, видео

Sport24.ru06:06

На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщин

Нева Спорт03:50

Россия - третья на командном ЧМ, уступив Японии всего 2 очка. США - первые

Спорт-Экспресс05:49

Забияко и Энберт – вторые в произвольной программе на командном ЧМ, Джеймс и Сипре – первые

Советский спорт03:23
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула

Обновлено в 02:52
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Футбол

ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:50
Единоборства

Татьяна Каширина обновила два мировых рекорда в тяжелой атлетике

Россиянка Татьяна Каширина триумфально выступила на чемпионате Европы в Батуми. Она обновила два мировых рекорда.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Автоспорт

Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»

Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Общество

Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Политика

Глава разведки Судана ушел в отставку

Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Музыка

Тверской певец Александр Евдокимов участвует в проекте «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

На телеканале «Россия 1» запущен уникальный по зрелищности проект – «Ну-ка, все вместе».
Обновлено вчера в 08:12
Теннис

Рублев прошел в финал квалификации теннисного турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Австралии Бернарда Томича в первом круге квалификации на теннисном турнире серии «Мастерс», проходящем в Монте-Карло.
Обновлено в 08:51
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ «Океания»

На западе Москвы эвакуировали торговый центр "Океания" из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 09:01
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Политика

Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I

В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке

Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Общество

Переносные станции оптических помех для Росгвардии проходят испытания

Опытные образцы переносных станций оптических помех, разработанные для Росгвардии с целью нейтрализации правонарушителей и рассеивания скоплений агрессивно настроенных лиц, проходят испытания, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
Обновлено в 08:40
Финансы

Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ

Обновлено в 09:54
Кино

Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая

Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
Спорт

Евгения Медведева назвала прошедший сезон «жестким и переломным»

Обновлено в 07:16
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
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