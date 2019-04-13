Спорт

На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщинНева Спорт 03:50

В Фукуоке проходит заключительный соревновательный день командного чемпионата мира. Последними с произвольными программами на японский лед выходят женщины-одиночницы. После короткой программы на первом месте находится японка Рика Кихира, поставившая новый мировой рекорд.
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Забияко и Энберт стали вторыми в произвольной программе на командном ЧМ

Матч ТВ03:25

Россия - третья на командном ЧМ, уступив Японии всего 2 очка. США - первые

Спорт-Экспресс05:49

Фигурное катание. Командный ЧМ. Женщины. Произвольная программа (прямая видеотрансляция)

Стадион03:35

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2019. Туктамышева, произвольная программа, видео

Sport24.ru06:06

На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщин

Нева Спорт03:50

Забияко и Энберт – вторые в произвольной программе на командном ЧМ, Джеймс и Сипре – первые

Советский спорт03:23

Россия — 3-я в общем зачёте после 2-го дня командного ЧМ по фигурному катанию

Чемпионатвчера в 08:04
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:57, Ашберн
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

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Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
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Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Происшествия

ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени

В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Обновлено вчера в 15:04
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом

Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 15:03
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»

"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
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Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости

Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3) получил перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 13:37
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Футбол

Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»

Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Украинцы попытались ввезти в Белоруссию 800 кг сала

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Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Происшествия

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Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
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Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
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Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
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Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг

Обновлено в 12:00
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

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Германия передала Украине грамоту Петра I

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Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
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Надо брать очки, не думать, с кем играем, и ждать ошибки лидера.
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Топилин снова заявил о рекордном росте реальных зарплат россиян

В 2018 г. реальная зарплата россиян выросла на 6,8%. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными.
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Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
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Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1

Обновлено в 14:22
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