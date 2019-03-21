Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме балловТАСС 01:03
В четверг фигуристы на чемпионате мира в японской Сайтаме получили за прокат произвольной программы 147,26 балла, по сумме двух программ их результат составил 228,47 балла. В среду спортсмены также обновили мировой рекорд в короткой программе - 81,21 балла.
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Армия и оружие
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Кино
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Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
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Обновлено в 05:16
Происшествия
Угонщику самолёта «Аэрофлота» продлили арест
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Обновлено в 06:47
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Экономика
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Обновлено в 04:38
Спорт
Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Экспертиза не нашла следов пыток у адепта «Свидетелей Иеговы»*
Проведенная по настоянию Страсбургского суда независимая экспертиза не нашла следов пыток у члена "Свидетелей Иеговы"* Сергея Логинова, заявившего, что из него выбивали показания, сообщает в четверг Минюст РФ.
Обновлено в 03:29
Здоровье
«Росконтроль» назвал лучшие марки цыплят-бройлеров
На экспертизу отправили тушки цыплят-бройлеров марок "Петруха", "Приосколье", "Ясные зори", "Троекурово", "Петелинка" и "Мираторг".
Обновлено в 05:40
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Авто
Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
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Проникновение смартфонов составляет 70,3% от всех устройств, зарегистрированных в сети оператора, в то время как общее количество устройств, поддерживающих 4G и зарегистрированных в сети "МегаФона", увеличилось на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,2 млн устройств.
Обновлено в 04:51
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами
Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Спорт
Загитову проверяли на допинг до трех часов ночи
Обновлено в 01:36
Наука
Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии
Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.
Обновлено в 06:01
Экономика
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Энергетика
ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»
"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
Обновлено в 06:37
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53