Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мираВести.Ru 03:11
Представители Франции по итогам произвольной программы получили от судей 134,23 балла, в сумме набрав 222,65 – этот результат стал новым мировым рекордом для танцоров на льду. Серебряные медали завоевала российская пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов.
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