Спорт
Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на ЧМRambler News Service 05:42
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, передает «Р-Спорт». За произвольный танец россияне получили 127,82 балла, в общей сумме — 211,76 баллов.
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