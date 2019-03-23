Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на ЧМRambler News Service 05:42

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, передает «Р-Спорт». За произвольный танец россияне получили 127,82 балла, в общей сумме — 211,76 баллов.

Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на ЧМ

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