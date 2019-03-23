Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мираВести.Ru 03:11
В японском городе Сайтама продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В субботу прошли соревнования танцевальных пар, победителями которых стали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
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В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
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Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
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Общество
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Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мира
Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников.
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Новый президент Казахстана совершил первый официальный визит
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«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
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На основе ответов авторы хотели отделить добровольное уединение от различного рода социального притеснения, из-за которого человек вынужден оставаться один.
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Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
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Происшествия
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В составе команды из Екатеринбурга Коварж выступал с 2013 года с перерывом на сезон 2016/17, когда голкипер выступал в составе череповецкой «Северстали».
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Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
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МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве
По оценкам МВД, в акции КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 2,5 тыс. человек.
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По данным РЕН ТВ, в результате ЧП погибли четыре человека.
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В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
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Обновлено в 13:25
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
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Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
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