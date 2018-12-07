Результатом пары стал прокат в 67,73 балла и первое место в тройке лидеров. Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко заняли лидирующую позицию после ритм-танца в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Результатом российской пары стал прокат в 67,73 балла.

Фигуристы Шевченко и Еременко лидируют в финале юниорского Гран-при

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