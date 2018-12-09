Спорт

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского Гран-при
Газета.Ru
20:39

Российские фигуристы заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при среди спортивных пар, сообщает ТАСС. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие по итогам короткой и произвольной программ 190,63 баллов.
Газета.Ru20:39

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